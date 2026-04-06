Лукашенко прогнозирует сценарий, при котором членам ОДКБ придётся защищаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что может сложиться ситуация, при которой страны ОДКБ будут вынуждены вместе, «плечом к плечу», защищать пространство организации. Заявление прозвучало на встрече с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

Таким образом белорусский лидер дал понять, что обстановка вокруг блока становится все более напряженной. И это — на фоне разговоров в прессе о том, как ОДКБ придется реагировать на новые угрозы по периметру своих границ.

Один из главных внутренних вызовов для организации сейчас связан с Арменией. Ереван еще в 2024 году заморозил участие в ОДКБ, объяснив это тем, что блок не ответил на его запросы в сфере безопасности, а в начале апреля 2026 года Никол Пашинян вновь назвал возвращение к полноценной работе в организации нереалистичным.

Среди внешних рисков сама ОДКБ в последние месяцы отдельно выделяет нестабильность в Афганистане, конфликт на Ближнем Востоке и отсутствие развязки в Восточной Европе. В организации также говорят о росте гибридных угроз, включая информационные атаки и использование современных технологий для дестабилизации.

Кроме того, блоку приходится усиливать работу против транснациональных угроз. В ОДКБ в 2025–2026 годах отдельно координировали операции против нелегальной миграции, наркоторговли и преступлений в сфере информационных технологий, а также подчеркивали необходимость укрепления таджикско-афганской границы.