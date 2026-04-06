6 апреля, 14:38

«Корка хлеба на весь день»: Тутберидзе шокировала откровением о борьбе с весом

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе откровенно рассказала о проблемах с весом, с которыми сталкиваются её ученики. Она подчеркнула, что помимо физических нагрузок, таких как мышечные боли и риск травм, фигуристы борются с желанием поесть вечером.

Тутберидзе считает, что это личный путь каждого спортсмена, где на первом месте стоит любовь к фигурному катанию. Вспоминая свой собственный опыт борьбы с весом, тренер призналась, что в своё время целый день грызла корку чёрного хлеба, и задалась вопросом, не оставило ли это психологический след.

«Когда у меня была проблема с весом, я корку чёрного хлеба грызла весь день. Я не знаю, может быть, я психологически больная от этого стала» — сказала Тутберидзе в выпуске сериала «Метод Тутберидзе» на сайте Okko

Этери Тутберидзе призвала Томаса Баха извиниться из-за ситуации с Валиевой

Ранее сообщалось, что в Казахстане по необъяснимым причинам отменили многотысячное ледовое шоу Тутберидзе с участием мировых звёзд фигурного катания. «Чемпионы на льду» должны были отгреметь в Астане 1 мая, в программе: выступления Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Александры Трусовой, Аделии Петросян, Петра Гуменника и Элизабет Турсынбаевой.

Наталья Демьянова
