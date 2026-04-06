Небоскрёб в Москве-Сити выставили на аукцион за 280 млрд рублей

На торги выставили небоскрёб Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити». Стартовая стоимость актива составляет 280,8 млрд рублей, пишет телеграм-канал Mash Money.

Подать заявки на участие претенденты смогут до 8 мая. Сами торги назначены на 21 мая. Общая площадь выставляемого актива составляет 242,5 тыс. квадратных метров. Львиная доля — 206 тыс. «квадратов» — приходится на офисные помещения. Апартаменты в небоскрёбе занимают почти 16 тыс. метров, остальное отдано под кладовые и парковочные места.

Высота потолков в здании достигает 3,9 метра при площади этажа 7,2 тыс. метров. Офисная часть каждой башни составляет около 1,8 тыс. метров с потолками 4,2 метра. Апартаменты в башнях занимают примерно по 1,3 тыс. метров.

Технические этажи расположены на отметках -2, 36 и 56. 15 этаж оборудован выходом на эксплуатируемую кровлю. Из небоскрёба можно напрямую попасть в метро «Выставочная» с -3 этажа. Также башни соединены внутренним переходом с ТРЦ «Афимолл». Имеется выход на городскую площадь. Рядом находятся станция МЦК «Москва-Сити» и платформа МЦД «Тестовская».

Ранее Российский аукционный дом успешно продал здание Главпочтамта на Почтамтской улице, 9. Победителем торгов стало ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение», учредителем которого выступает Алиса Стрелкова. Стартовая цена лота составляла 1,207 млрд рублей. Шаг аукциона был зафиксирован на отметке 14 млн. Итоговая сумма сделки достигла 1 277 957 057 рублей. Здание было возведено в конце XVIII века. Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.