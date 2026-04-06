Индия захотела использовать змей и крокодилов для защиты границы с Пакистаном

Индия рассматривает необычный способ охраны государственных границ: змей и крокодилов могут привлечь для защиты рубежей с Пакистаном и Бангладеш. Соответствующее указание получили подразделения пограничных сил безопасности страны, сообщает газета The Hindu.

В служебном распоряжении BSF говорится, что необходимо изучить оперативную целесообразность использования рептилий в уязвимых местах вдоль рек. Речь идёт о труднодоступных участках границы с Бангладеш. Там из-за рек, болот и сложного рельефа невозможно поставить традиционные заграждения.

Рептилий предлагается применять как естественный барьер на этих направлениях. Однако инициатива пока находится на стадии изучения. Существуют риски, в том числе для местного населения.

Протяжённость границы между Индией и Бангладеш превышает 4,9 тыс. км. Правительство страны ранее санкционировало поэтапное строительство ограждений с прожекторами. Это было сделано для предотвращения нелегальной миграции и антинациональной деятельности. Большая часть заграждений уже возведена. На отдельных участках этого не сделали из-за сложных природных условий.

