6 апреля, 15:46

Индия захотела использовать змей и крокодилов для защиты границы с Пакистаном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Volodymyr Burdiak

Индия рассматривает необычный способ охраны государственных границ: змей и крокодилов могут привлечь для защиты рубежей с Пакистаном и Бангладеш. Соответствующее указание получили подразделения пограничных сил безопасности страны, сообщает газета The Hindu.

В служебном распоряжении BSF говорится, что необходимо изучить оперативную целесообразность использования рептилий в уязвимых местах вдоль рек. Речь идёт о труднодоступных участках границы с Бангладеш. Там из-за рек, болот и сложного рельефа невозможно поставить традиционные заграждения.

Рептилий предлагается применять как естественный барьер на этих направлениях. Однако инициатива пока находится на стадии изучения. Существуют риски, в том числе для местного населения.

Протяжённость границы между Индией и Бангладеш превышает 4,9 тыс. км. Правительство страны ранее санкционировало поэтапное строительство ограждений с прожекторами. Это было сделано для предотвращения нелегальной миграции и антинациональной деятельности. Большая часть заграждений уже возведена. На отдельных участках этого не сделали из-за сложных природных условий.

В Польше призвали подготовить план закрытия и блокады границы с Украиной

Ранее сообщалось, что Норвегии следует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и заминировать границу с Россией. Такое мнение в интервью порталу Nettavisen выразил депутат парламента Эрленн Свардаль Бёэ. Парламентарий сослался на пример Финляндии. По его словам, Хельсинки именно поэтому и вышли из договора. Бёэ добавил, что минирование норвежско-российской границы может стать актуальным в будущем.

Юлия Сафиулина
