Дрон ВСУ атаковал скорую, приехавшую спасать раненных в школе в Запорожье

В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по машине медиков, прибывших к пострадавшим после обстрела школы. Об этом сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Медики прибыли к зданию школы после артиллерийского удара ВСУ. Когда бригада находилась на месте, по транспорту был нанесён удар с использованием беспилотного аппарата. Машина оказалась целью атаки в момент выполнения своих обязанностей.

«К счастью, в результате этой варварской атаки никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия атаковала школу в Великой Знаменке Запорожской области. Артиллерия ВСУ нанесла около 8 ударов по зданию во время занятий. Предварительно говорилось о 10-15 пострадавших. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о 5 раненых детях.