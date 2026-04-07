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Опубликовано 7 апреля, 12:51

При обстреле ВСУ по школе в Великой Знаменке ещё одной жертвой стал прохожий

Архивное фото. Обложка © Telegram/Балицкий Евгений

Архивное фото. Обложка © Telegram/Балицкий Евгений

В Великой Знаменке Запорожской области во время обстрела погиб ещё один человек. Прохожий оказался рядом с местом удара в момент атаки. Об этом сообщает мониторинговый канал.

Инцидент произошёл в момент атаки, когда мужчина находился на улице. В это время он направлялся в магазин и проходил мимо здания школы. В результате обстрела он получил смертельные ранения.

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Стены раскурочены, везде осколки: Последствия удара ВСУ по школе на Запорожье сняли на видео

Ранее сообщалось, что в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области произошёл трагический инцидент в ходе обстрела Великой Знаменки. В результате удара погиб заместитель главы округа Александр Резниченко.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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