При обстреле ВСУ по школе в Великой Знаменке ещё одной жертвой стал прохожий

В Великой Знаменке Запорожской области во время обстрела погиб ещё один человек. Прохожий оказался рядом с местом удара в момент атаки. Об этом сообщает мониторинговый канал.

Инцидент произошёл в момент атаки, когда мужчина находился на улице. В это время он направлялся в магазин и проходил мимо здания школы. В результате обстрела он получил смертельные ранения.

Ранее сообщалось, что в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области произошёл трагический инцидент в ходе обстрела Великой Знаменки. В результате удара погиб заместитель главы округа Александр Резниченко.