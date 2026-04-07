Сказал «на работу» — и исчез: Появились подробности исчезновения Героя России в Юрге

Ветеран спецоперации и Герой России Алексей Асылханов пропал при загадочных обстоятельствах незадолго до годовщины свадьбы, рассказала его супруга Валерия. По её словам, в день исчезновения он был в хорошем настроении, но повёл себя необычно: заявил, что уходит на работу, хотя занятий в колледже уже не было. После этого мужчина не вернулся домой. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Он очень пунктуальный, а ещё добрый, отзывчивый и очень доверчивый. Я забила тревогу», — рассказала Валерия. Сейчас она продолжает ждать возвращения мужа и надеется на его скорое появление.

Напомним, следственный комитет уже начал проверку. В последний раз Алексея видели Юрге Кемеровской области в чёрной кепке, куртке, штанах и кроссовках, с сумкой и пакетом. Всех, кто может знать о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (38451) 6‒66‒21 или 102.