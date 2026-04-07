Жертвами удара дрона ВСУ под Владимиром оказались медсестра и предприниматель
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Глава семьи, погибший в результате атаки беспилотника в Александровском районе Владимирской области, занимался предпринимательской деятельностью. А его супруга работала медсестрой в районной больнице. Об этом сообщили пресс-службе регионального правительства.
«Мама — медсестра в районной больнице, папа — предприниматель», — уточнил собеседник ТACC.
Напомним, трагедия произошла в Александровском районе Владимирской области. Украинский БПЛА врезался в жилой дом на две квартиры, в результате погибла семья — двое взрослых и их семилетний сын. При ударе выжила их пятилетняя дочь. Мальчик, убитый дроном ВСУ, накануне отметил день рождения.
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