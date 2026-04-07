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Опубликовано 7 апреля, 14:22

Жертвами удара дрона ВСУ под Владимиром оказались медсестра и предприниматель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Глава семьи, погибший в результате атаки беспилотника в Александровском районе Владимирской области, занимался предпринимательской деятельностью. А его супруга работала медсестрой в районной больнице. Об этом сообщили пресс-службе регионального правительства.

«Мама — медсестра в районной больнице, папа — предприниматель», — уточнил собеседник ТACC.

Власти Владимирской области помогут детям, чьих родителей и брата убил дрон ВСУ
Власти Владимирской области помогут детям, чьих родителей и брата убил дрон ВСУ

Напомним, трагедия произошла в Александровском районе Владимирской области. Украинский БПЛА врезался в жилой дом на две квартиры, в результате погибла семья — двое взрослых и их семилетний сын. При ударе выжила их пятилетняя дочь. Мальчик, убитый дроном ВСУ, накануне отметил день рождения.

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Милена Скрипальщикова
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