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Опубликовано 7 апреля, 14:41

Киев обиделся на фото своих толстых чиновников и свалил всё на ИИ

В Киеве заявили о росте фейков с «толстыми чиновниками» в польских соцсетях

Обложка © Сhat GPT / Life.ru

Обложка © Сhat GPT / Life.ru

На Украине заявили о распространении в польских соцсетях изображений с «толстыми украинскими чиновниками», которые, по мнению властей, созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Фото © Telegram / ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Фото © Telegram / ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

В ведомстве считают, что такие картинки распространяются в рамках информационной кампании. Там утверждают, что их цель — дискредитировать страну и сформировать негативное восприятие.

Бойцы полка «Скала» ВСУ попались на фейке со сменой флага в Красноармейске
Бойцы полка «Скала» ВСУ попались на фейке со сменой флага в Красноармейске

Ранее украинский депутат заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) вымогают взятки за освобождение от мобилизации. По его словам, цена такой «услуги» может составлять от 4 до 80 тысяч долларов.

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Александра Мышляева
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