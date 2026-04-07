Киев обиделся на фото своих толстых чиновников и свалил всё на ИИ

На Украине заявили о распространении в польских соцсетях изображений с «толстыми украинскими чиновниками», которые, по мнению властей, созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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В ведомстве считают, что такие картинки распространяются в рамках информационной кампании. Там утверждают, что их цель — дискредитировать страну и сформировать негативное восприятие.

Ранее украинский депутат заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) вымогают взятки за освобождение от мобилизации. По его словам, цена такой «услуги» может составлять от 4 до 80 тысяч долларов.