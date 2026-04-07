Киев обиделся на фото своих толстых чиновников и свалил всё на ИИ
В Киеве заявили о росте фейков с «толстыми чиновниками» в польских соцсетях
Обложка © Сhat GPT / Life.ru
На Украине заявили о распространении в польских соцсетях изображений с «толстыми украинскими чиновниками», которые, по мнению властей, созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
В ведомстве считают, что такие картинки распространяются в рамках информационной кампании. Там утверждают, что их цель — дискредитировать страну и сформировать негативное восприятие.
Ранее украинский депутат заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) вымогают взятки за освобождение от мобилизации. По его словам, цена такой «услуги» может составлять от 4 до 80 тысяч долларов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.