«Вопиющий акт терроризма»: Балицкий сообщил о гибели четырёх человек в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале о массированной атаке со стороны украинских войск. По словам главы региона, прошедший день стал сложным для региона: под удар попала общеобразовательная школа в селе Великая Знаменка, что Балицкий назвал вопиющим актом терроризма.

За сутки зафиксировано восемь фактов агрессии. Атакам подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате погибли четыре человека, ещё десять госпитализированы. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая помощь.

В Каменско-Днепровском округе дрон ударил по легковому автомобилю — погибли два человека. Также было атаковано частное домовладение: погиб мужчина 1969 года рождения, ранен мужчина 1947 года рождения.

В Акимовском округе атакован автомобиль, пострадал один мужчина. В Васильевке повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома с последующим возгоранием, а также частный дом — пострадавших нет. Экстренные и оперативные службы работают в штатном режиме.

Напомним, школу в Великой Знаменке Запорожской области обстреляла украинская артиллерия прямо во время уроков. Изначально сообщалось, что пострадали минимум 5 детей. Кроме того, дрон ВСУ атаковал скорую, приехавшую на помощь раненым. А во время эвакуации детей был убит осколочным попаданием замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко.