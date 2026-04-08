Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 апреля, 13:47

Трампа предупредили о готовности «третьей силы» нанести удар по Ирану

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

План по прекращению боевых действий между Ираном и США передан обеим сторонам, итоги переговоров могут стать известны в ближайшие две недели, но даже в случае их успеха стоит ждать нового удара — на этот раз от третьей страны, заявил в эфире «Царьграда» депутат Госдумы Михаил Делягин.

Сам факт передачи такого плана, по словам парламентария, говорит о том, что американцы терпят поражение и начали формировать информационное поле для выхода из конфликта. Трамп уже осознал, в какую ловушку его заманили — и организаторами стали не израильтяне, а англичане, действовавшие через них.

Трамп пригрозил Ирану возвратом к силовому сценарию
Трамп пригрозил Ирану возвратом к силовому сценарию

Даже если договорённости между Тегераном и Вашингтоном будут достигнуты, необходимо готовиться к «внезапному» удару Израиля по Ирану. Сценарий не новый: ранее Трамп объявил, что не станет бомбить энергетическую инфраструктуру ИРИ, а спустя всего четыре часа силы еврейского государства нанесли удар.

«А если Израиль не нанесёт удар, если Трамп договорится с Израилем, — нанесёт удар какая-нибудь третья сила, те же самые англичане, с которыми Трамп точно не найдёт общий язык», — подчеркнул Делягин.

Медведев считает, что Трамп не согласится на унизительный мирный план Ирана
Медведев считает, что Трамп не согласится на унизительный мирный план Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Политик провозгласил победу США в войне с ИРИ. Однако сам Иран объявил о победе над США.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Израиль
  • Великобритания
  • Госдума
  • Дональд Трамп
  • Михаил Делягин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar