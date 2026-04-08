План по прекращению боевых действий между Ираном и США передан обеим сторонам, итоги переговоров могут стать известны в ближайшие две недели, но даже в случае их успеха стоит ждать нового удара — на этот раз от третьей страны, заявил в эфире «Царьграда» депутат Госдумы Михаил Делягин.

Сам факт передачи такого плана, по словам парламентария, говорит о том, что американцы терпят поражение и начали формировать информационное поле для выхода из конфликта. Трамп уже осознал, в какую ловушку его заманили — и организаторами стали не израильтяне, а англичане, действовавшие через них.

Даже если договорённости между Тегераном и Вашингтоном будут достигнуты, необходимо готовиться к «внезапному» удару Израиля по Ирану. Сценарий не новый: ранее Трамп объявил, что не станет бомбить энергетическую инфраструктуру ИРИ, а спустя всего четыре часа силы еврейского государства нанесли удар.

«А если Израиль не нанесёт удар, если Трамп договорится с Израилем, — нанесёт удар какая-нибудь третья сила, те же самые англичане, с которыми Трамп точно не найдёт общий язык», — подчеркнул Делягин.