Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является одним из мировых лидеров в сфере чёрной трансплантологии и торговли людьми. Свою оценку дипломат озвучила в ходе брифинга. По словам Захаровой, самыми уязвимыми в этой криминальной сфере оказались дети, особенно сироты.

«Ни для кого не секрет, что Украина является одним из мировых лидеров чёрной трансплантологии и торговли людьми. Самыми уязвимыми в этой сфере, конечно, оказались дети. Не просто дети, а дети-сироты», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что удары по мирному населению со стороны украинских войск направлены на срыв любых переговоров. По словам дипломата, украинские власти реагируют на любые попытки начать переговоры крайне агрессивно, демонстрируя свою «тёмную сущность». Захарова подчеркнула, что удары наносятся без военной необходимости и не вписываются в логику боевых действий.