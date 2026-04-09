ПСЖ c Сафоновым обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Обложка © Х / Paris Saint-Germain
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» на домашнем стадионе переиграл английский «Ливерпуль» со счётом 2:0. Уже на 11-й минуте хозяев вывел вперёд Дезире Дуэ, а на 65-й Хвича Кварацхелия удвоил преимущество.
Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Для него этот матч стал 18-м в текущем сезоне и восьмым, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Сафонов отбивает мяч в игре против «Ливерпуля». Фото © Х / Paris Saint-Germain
Ответная встреча состоится 14 апреля в Ливерпуле.
Победитель пары ПСЖ — «Ливерпуль» в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии «Баварии» и «Реала». Напомним, первый матч между этими командами на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде завершился со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев.
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