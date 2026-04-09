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Регион
Опубликовано 8 апреля, 21:18

ПСЖ c Сафоновым обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Обложка © Х / Paris Saint-Germain

Обложка © Х / Paris Saint-Germain

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» на домашнем стадионе переиграл английский «Ливерпуль» со счётом 2:0. Уже на 11-й минуте хозяев вывел вперёд Дезире Дуэ, а на 65-й Хвича Кварацхелия удвоил преимущество.

Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Для него этот матч стал 18-м в текущем сезоне и восьмым, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Сафонов отбивает мяч в игре против «Ливерпуля». Фото © Х / Paris Saint-Germain

Сафонов отбивает мяч в игре против «Ливерпуля». Фото © Х / Paris Saint-Germain

Ответная встреча состоится 14 апреля в Ливерпуле.

«Атлетико» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
«Атлетико» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Победитель пары ПСЖ — «Ливерпуль» в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии «Баварии» и «Реала». Напомним, первый матч между этими командами на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде завершился со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев.

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Артём Гапоненко
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