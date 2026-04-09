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Регион
Опубликовано 9 апреля, 09:39
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Главком ВСУ Сырский высказался о решающем противостоянии с Россией

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Российская армия нарастила численность войск беспилотных систем, поэтому Украина не имеет права останавливаться в решающем противостоянии с Москвой. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии», — написал он в соцсетях.

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Ранее Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, но при условии, что встреча состоится в США или в одной из стран Ближнего Востока. Он также добавил, что переговорный процесс с участием американской стороны, который уже имел место в ближневосточном регионе, будет продолжен. О сроках следующих встреч Зеленский не сообщил.

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Наталья Афонина
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