Главком ВСУ Сырский высказался о решающем противостоянии с Россией

Ранее Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, но при условии, что встреча состоится в США или в одной из стран Ближнего Востока. Он также добавил, что переговорный процесс с участием американской стороны, который уже имел место в ближневосточном регионе, будет продолжен. О сроках следующих встреч Зеленский не сообщил.