Главком ВСУ Сырский высказался о решающем противостоянии с Россией
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Российская армия нарастила численность войск беспилотных систем, поэтому Украина не имеет права останавливаться в решающем противостоянии с Москвой. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии», — написал он в соцсетях.
Ранее Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, но при условии, что встреча состоится в США или в одной из стран Ближнего Востока. Он также добавил, что переговорный процесс с участием американской стороны, который уже имел место в ближневосточном регионе, будет продолжен. О сроках следующих встреч Зеленский не сообщил.
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