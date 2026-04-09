Тихий омут на шести сотках: Названо 4 смертельные угрозы декоративного пруда — от лептоспироза до удара током

В России всё чаще дачники создают на своих участках небольшие декоративные прудики, чтобы разнообразить ландшафт и использовать их для детских игр. Однако такой самопальный водоём может нести риски для здоровья и стать рассадником полчищ насекомых, предупредил в беседе с Life.ru биолог Михаил Воробьёв.

«В такие декоративные прудики, которые многие любят выкопать на даче, в первую очередь заселяются лягушки. Они откладывают икру, появляются головастики, а потом уже лягушки. Так что это не золотые рыбки. Но лягушки — составная часть любого биоценоза, поэтому они тоже нужны. Другое дело, насколько они декоративны — некоторые их боятся», — пояснил специалист.

Ещё возле любого водоёма могут разводиться комары. При этом жужжащих насекомых будет больше именно у стоячей воды: лужи, оставленные вёдра с водой, бочки, а также декоративные прудики. Там они откладывают яйца, вылупляются личинки и уже потом комары. При этом лягушки как раз питаются этими личинками — получается замкнутый цикл, заметил Воробьёв.

В таких небольших прудах можно выращивать водные растения: кувшинки, болотный ирис, белокрыльник, чилим (водяной орех). Это будет красиво, но опять же привлечёт тьму насекомых, добавил биолог. А ещё из-за застойной воды развиваются бактерии, появляется неприятный запах от жары.

Бактерии окружают нас везде — в земле, в воде, на руках, на коже. Вода может начать портиться, потому что туда попадает органика: листья, трава, мусор. В итоге получается аналог болотца. И, наконец, по словам учёного, в такой прудик можно провалиться в темноте, особенно это опасно для проживающих в семье детей.

Резюмируя всё, биолог назвал очевидные минусы небольшого водоёма на участке:

1. Утопление — для детей, домашних питомцев и даже пьяных взрослых, если бортик низкий и скользкий.

2. Лептоспироз (водная лихорадка) — можно заразиться от воды, куда заходили крысы или ежи (опасно для людей и собак).

3. Цианобактерии (сине-зелёные водоросли) — в жару выделяют токсины, вызывают кожные реакции и отравление при случайном заглатывании.

4. Электротравма — если в прудике установлены насос или подсветка с нарушенной изоляцией (особенно в дешёвых вариантах).

