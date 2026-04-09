Более 100 человек заразились острой кишечной инфекцией в Муроме из-за воды

В Муроме Владимирской области зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции — за помощью к врачам обратились более ста человек. Об этом ТАСС сообщили в региональных оперативных службах.

Госпитализация потребовалась 50 пострадавшим, из которых 30 — несовершеннолетние. Тяжёлых случаев, по данным собеседника агентства, не зарегистрировано.

Прокуратура вмешалась в ситуацию. Роспотребнадзор начал эпидрасследование по факту обращения за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции в округе Муром. Жителям рекомендовано пить бутилированную и кипяченую воду. Роспотребнадзор обнаружил норовирус в водопроводе.

«При исследовании материалов заболевших регистрируются следы норовируса второго типа. Также в пробах водопроводной воды обнаружен тот же вирус. Начата проверка МУП водоканала Мурома», — сказала официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди.

На днях Life.ru рассказывал, что в Каспийске более трёх десятков местных жителей пожаловались на плохое самочувствие и обратились к врачам. Предварительно, причиной отравления могла стать питьевая вода.