Более 100 человек заразились острой кишечной инфекцией в Муроме из-за воды
В Муроме Владимирской области зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции — за помощью к врачам обратились более ста человек. Об этом ТАСС сообщили в региональных оперативных службах.
Госпитализация потребовалась 50 пострадавшим, из которых 30 — несовершеннолетние. Тяжёлых случаев, по данным собеседника агентства, не зарегистрировано.
Прокуратура вмешалась в ситуацию. Роспотребнадзор начал эпидрасследование по факту обращения за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции в округе Муром. Жителям рекомендовано пить бутилированную и кипяченую воду. Роспотребнадзор обнаружил норовирус в водопроводе.
«При исследовании материалов заболевших регистрируются следы норовируса второго типа. Также в пробах водопроводной воды обнаружен тот же вирус. Начата проверка МУП водоканала Мурома», — сказала официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди.
