Песков: РФ ищет добрых отношений со всеми, включая Европу, но это не взаимно

Россия стремится наладить обоюдовыгодные сообщения со всеми странами. То же относится и к государствам Европы, которые, как ни прискорбно, не отвечают взаимностью, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия ищет добрых, взаимовыгодных отношений со всеми странами, в том числе со странами Европы, которые, к нашему сожалению, полностью в настоящий момент отказываются от каких-либо контактов», — констатировал спикер Кремля.

Также в разговоре с журналистами Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не создаёт опасности для государств, которые не нацелены на подрыв российской безопасности. Речь, по его словам, в том числе о тех странах, которые не собираются предоставлять свою территорию для враждебной деятельности против РФ.