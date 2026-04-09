9 апреля, 09:51

Песков после инцидента с фрегатом отметил решимость России защищаться от пиратов

Обложка © Life.ru

В Кремле дали понять, что не намерены терпеть ущерб своим экономическим интересам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия будет решительно пресекать любые проявления пиратства в мировом океане.

Он прокомментировал данные о том, что российский фрегат «Адмирал Григорович» сопровождал танкеры недалеко от побережья Великобритании. Он обратил внимание на то, что в последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с пиратством в международных водах, которое наносило ущерб её экономическим интересам.

«Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов», — сказал пресс-секретарь Кремля.

«Глупыш» против «теневого флота»: Как Лондон пытается угрожать РФ, не имея боеготовых кораблей
Напомним, российский фрегат «Адмирал Григорович» 8 апреля провёл через Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски их захвата. Британский корабль следил за судами, но не предпринимал действий. Речь идёт о танкерах Universal и Enigma, следовавших к Плимуту.

