В Кремле дали понять, что не намерены терпеть ущерб своим экономическим интересам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия будет решительно пресекать любые проявления пиратства в мировом океане.

Он прокомментировал данные о том, что российский фрегат «Адмирал Григорович» сопровождал танкеры недалеко от побережья Великобритании. Он обратил внимание на то, что в последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с пиратством в международных водах, которое наносило ущерб её экономическим интересам.

«Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Напомним, российский фрегат «Адмирал Григорович» 8 апреля провёл через Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски их захвата. Британский корабль следил за судами, но не предпринимал действий. Речь идёт о танкерах Universal и Enigma, следовавших к Плимуту.