«Злобные неудачники!» Трамп раскатал NYT и CNN за фальшивый мирный план
Американский президент Дональд Трамп заявил, что крупнейшие СМИ, а именно — New York Times и CNN, ввели общественность в заблуждение, опубликовав неверный мирный план по урегулированию конфликта между США и Ираном. Политик пришёл в ярость и назвал слитый документ фейковым.
«Газета-банкрот NYT и фейковые новости CNN сообщили о полностью выдуманном мирном плане из 10 пунктов по переговорам с Ираном, целью которого была дискредитация людей, участвующих в мирном процессе. Все 10 пунктов были фальшивкой и мистификацией — злобные неудачники!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, США и Иран договорились о временном прекращении огня сроком на 2 недели. В Тегеране заявили, что американская сторона согласилась на мирный план из десяти пунктов. Среди них — откртие Ираном Ормузского пролива, но полное сохранение контроля над ним; согласие Вашингтона на обогащение урана; отмена санкций против иранской стороны; выплата репараций Тегерану; вывод американских военных со всего Ближнего Востока; прекращение боёв, включая агрессию США и Израиля против Ливана. NYT со ссылкой на представителя Белого дома написала, что мирный план Ирана отличается от документа, который сам Трамп назвал рабочей основой для переговоров.
