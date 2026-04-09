«Злобные неудачники!» Трамп раскатал NYT и CNN за фальшивый мирный план

Американский президент Дональд Трамп заявил, что крупнейшие СМИ, а именно — New York Times и CNN, ввели общественность в заблуждение, опубликовав неверный мирный план по урегулированию конфликта между США и Ираном. Политик пришёл в ярость и назвал слитый документ фейковым.

«Газета-банкрот NYT и фейковые новости CNN сообщили о полностью выдуманном мирном плане из 10 пунктов по переговорам с Ираном, целью которого была дискредитация людей, участвующих в мирном процессе. Все 10 пунктов были фальшивкой и мистификацией — злобные неудачники!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.