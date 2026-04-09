Федотов отказался от «Крыльев Советов» и «Торпедо» ради «Динамо»

Московское «Динамо» рассматривается известным российским тренером Владимиром Федотовым как главная цель для дальнейшей карьеры. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

Работа в бело-голубом клубе является для 58-летнего специалиста приоритетным вариантом. При этом непосредственные переговоры с руководством «Динамо» начнутся только после завершения текущего сезона, когда окончательно прояснятся перспективы нынешнего наставника команды Ролана Гусева.

У Федотова была возможность возглавить самарские «Крылья Советов», однако он категорически отказался от этого предложения, поскольку намерен продолжить карьеру исключительно в столице. Более того, тренер ожидает амбициозного и содержательного проекта. Именно по этой причине он также не стал вступать в диалог с московским «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» активно изучают варианты для назначения нового главного тренера. При условии, что команда останется в Российской Премьер-Лиге, основными претендентами на эту должность являются Сергей Игнашевич и Владимир Федотов.