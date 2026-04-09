9 апреля, 10:02

19-летняя москвичка отдала мошенникам наличные, ювелирку и часы на 17 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / S-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / S-Studio

Столичная полиция раскрыла очередную крупную аферу: жертвой злоумышленников стала 19-летняя девушка, лишившаяся около 17 миллионов рублей — в наличных, ювелирных украшениях и коллекционных часах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Мошенники, выдававшие себя за работников банков и портала «Госуслуги», убедили потерпевшую, что её учётная запись взломана, а на неё оформлена фиктивная доверенность. Затем аферисты запугали девушку уголовной ответственностью за якобы финансирование запрещённой организации и заставили следовать их указаниям.

По данным полиции, жертва обналичила со своего счёта миллион рублей, после чего передала курьерам пакет с драгоценностями и дорогим хронометром. Один из посредников уже задержан. Следствие устанавливает личности остальных участников преступной схемы.

Россиянам массово приходит СМС «Запиши голосовое» от имени друзей – открывать его нельзя

На днях Life.ru рассказывал, как девочка из Балашихи отдала аферистам сейф с наличными — подросток попалась в многоходовую ловушку. Сначала ей позвонила лже-сотрудница «Госуслуг» и выманила код из СМС, а затем в дело вступили псевдо-представители ФСБ и Центробанка и их угрозы, к сожалению, сработали.

