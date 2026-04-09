Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 10:07

Такер Карлсон: США не могут взять под контроль Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США не могут выйти из конфликта с Ираном, и задался вопросом о роли Израиля в этом процессе. Видео с его высказыванием опубликовано в соцсети X (Twitter). По его словам, Соединённые Штаты вступили в войну с Ираном «по настоянию» Израиля, однако теперь ситуация складывается неудачно.

«Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны — Израиля. Почему?» — отметил Карлсон.

Он также добавил, что американское общество имеет право понимать, какое влияние Израиль оказывает на решения правительства США.

Переговоры между Ираном и США в Пакистане могут продлиться несколько дней

Напомним, стороны выразили готовность заняться проработкой параметров мирного соглашения, после чего Тегеран в рамках деэскалации приступил к восстановлению судоходства через Ормузский пролив, однако затем Израиль нанёс мощные удары по территории Ливана, и на этом фоне стратегически важная морская артерия вновь была перекрыта.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Такер Карлсон
  • США
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar