Такер Карлсон: США не могут взять под контроль Израиль

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США не могут выйти из конфликта с Ираном, и задался вопросом о роли Израиля в этом процессе. Видео с его высказыванием опубликовано в соцсети X (Twitter). По его словам, Соединённые Штаты вступили в войну с Ираном «по настоянию» Израиля, однако теперь ситуация складывается неудачно.

«Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны — Израиля. Почему?» — отметил Карлсон.

Он также добавил, что американское общество имеет право понимать, какое влияние Израиль оказывает на решения правительства США.

Напомним, стороны выразили готовность заняться проработкой параметров мирного соглашения, после чего Тегеран в рамках деэскалации приступил к восстановлению судоходства через Ормузский пролив, однако затем Израиль нанёс мощные удары по территории Ливана, и на этом фоне стратегически важная морская артерия вновь была перекрыта.