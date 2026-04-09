Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 10:04

Трамп кинул Израиль, согласившись на перемирие с Ираном, заявил политолог

Обложка © GigaChat / Life.ru

Президент США Дональд Трамп не предупредил руководство Израиля о подготовке перемирия с Ираном, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев. По его словам, в еврейском государстве узнали о планах по заморозке боевых действий незадолго до того, как об этом объявили СМИ.

Судя по всему, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху даже не поставили в известность о том, что бомбардировок не будет. Фактически американский лидер кинул своего союзника на Ближнем Востоке.

«Так Израиль ещё никто никогда не кидал», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Президент США провозгласил победу в войне, а также объявил о «продуктивной смене режима» в ИРИ. Однако Иран считает победителем себя. Тем не менее, американские и израильские силы продолжили наносить удары по Ирану. Позже Трамп заявил о сохранении сил США у границ ИРИ до выполнения сделки.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Дональд Трамп
  • США
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar