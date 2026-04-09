«Telegram стал проблемой»: Дуров в ярости от попыток ЕС отнять у европейцев свободу

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Евросоюз пытается оправдать усиление слежки и цензуры через подконтрольные неправительственные организации и СМИ. Своим мнением он поделился в своём Telegram-канале.

По словам предпринимателя, Брюссель использует структуру AI Forensics, которая, как он утверждает, работает на Еврокомиссию и финансируется Джорджем Соросом.

«AI Forensics, финансируемая Соросом организация, работающая на Еврокомиссию, утверждает, что Telegram является проблемой, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в приватных Telegram-группах», — написал Дуров.

Свою публикацию он сопроводил скриншотом статьи France24, где говорится, что пользователи делятся оскорбительным контентом из соцсетей через Telegram. Бизнесмен также перечислил ряд изданий (El País, Der Spiegel, Wired, AFP, Le Parisien и другие), которые, по его мнению, распространяют «безумный нарратив». Он добавил, что большинство таких организаций потеряли доверие людей во времена пандемии COVID-19.

«Важно пресекать подобные попытки манипулирования обществом, потому что они используются для того, чтобы отнять у нас остатки свободы», — подчеркнул основатель Telegram.

