Израильские военные самолёты нанесли удар по мосту Касимия через реку Литани на юге Ливана, полностью уничтожив переправу. Об этом РИА «Новости» рассказал ливанский военно-полевой источник.

Стратегический объект, расположенный на прибрежной трассе, был разрушен минувшей ночью. Примечательно, что этот мост возвели в 2006 году военнослужащие 100-го отдельного мостового батальона Вооружённых сил России. Спецоперация проводилась после ливано-израильского конфликта того же года для восстановления разрушенной транспортной инфраструктуры страны.

В непосредственной близости от переправы была установлена памятная стела с надписью: «Народу России — от благодарного ливанского народа». Осенью 2006 года Москва направила в Ливан свыше 300 военных, около 80 единиц техники и более 130 тонн грузов. Переброска сил осуществлялась морским и воздушным путями и завершилась 6 октября. Теперь этот символ российско-ливанского сотрудничества уничтожен израильскими ВВС.