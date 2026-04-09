Заседание Верховной рады сорвано из-за отсутствия депутатов

Большинство депутатов Верховной рады Украины не пришли на пленарное заседание, что фактически сорвало его проведение. Об этом сообщило издание «Новости.Live».

В публикации отмечается, что в зале присутствовала лишь часть парламентариев. При этом заседание вела заместитель спикера Елена Кондратюк, тогда как Руслан Стефанчук и Александр Корниенко отсутствовали. Депутат Ярослав Железняк опубликовал снимок почти пустого зала. По его словам, по указанию офиса Зеленского в Закарпатской области в этот день проходит конгресс местных советов. Он заявил, что полноценная работа парламента сорвана. По его оценке, в таких условиях никакие решения приниматься не будут.

«Работа Верховной рады по факту сорвана. Никаких законов сегодня принимать не будут», — отметил Железняк.

В последние месяцы ситуация в украинском парламенте заметно ухудшилась. По данным СМИ, Рада текущего созыва переживает серьёзный кризис, а взаимодействие депутатов с Зеленским фактически разрушено.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что средств в украинской казне осталось примерно на две недели. По его словам, покрывать дефицит планируют за счёт повышения налогов, нагрузка от которых ляжет на население. Также он допустил привлечение финансирования от западных кредиторов при условии принятия необходимых законов.