Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 апреля, 10:40

Зеленский объявил «бесполезным» визит Вэнса к Орбану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Владимир Зеленский раскритиковал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию, назвав его «бесполезным». Такое заявление он сделал в беседе с The Guardian.

«Зеленский назвал поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт с целью агитации за президента Венгрии Виктора Орбана «бесполезной», — говорится в публикации.

Зеленский заверил, что Киев не намерен вмешиваться во внутренние дела страны, и выразил надежду, что венгерский народ самостоятельно определится на выборах.

«Едва поверил, что это правда»: Вэнс убедился в диких угрозах Орбану от Зеленского

Напомним, Джей Ди Вэнс перед парламентскими выборами в Венгрии поддержал Виктора Орбана и его партию «Фидес». Он также заявил о попытках Украины вмешаться в выборы путём блокировки нефтепровода «Дружба».

Наталья Афонина
