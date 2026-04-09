Зеленский объявил «бесполезным» визит Вэнса к Орбану

Владимир Зеленский раскритиковал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию, назвав его «бесполезным». Такое заявление он сделал в беседе с The Guardian.

Зеленский заверил, что Киев не намерен вмешиваться во внутренние дела страны, и выразил надежду, что венгерский народ самостоятельно определится на выборах.

Напомним, Джей Ди Вэнс перед парламентскими выборами в Венгрии поддержал Виктора Орбана и его партию «Фидес». Он также заявил о попытках Украины вмешаться в выборы путём блокировки нефтепровода «Дружба».