Пастор случайно утопила мужчину во время крещения в прямом эфире

В Великобритании женщине-пастору предъявили обвинение после гибели мужчины во время обряда крещения. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идёт о 48-летней Шерил Бартли, которой вменяют непредумышленное лишение жизни по неосторожности. Погибшим оказался 61-летний Роберт Смит. Инцидент произошёл 8 октября 2023 года в Бирмингеме. Ритуал проводился на заднем дворе частного дома.

Обряд организовала религиозная община Life Changing Ministries. Для проведения использовали надувной детский бассейн. Церемонию транслировали в прямом эфире в соцсети, её посмотрели около десятка человек. Происходящее фиксировалось на видео.

По версии следствия, причиной трагедии стали нарушения требований безопасности. Эти действия и стали основанием для предъявления обвинения. Слушание по делу назначено на 14 мая в магистратском суде Бирмингема.

