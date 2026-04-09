

9 апреля, 10:27

«Ели плесень и собачий корм»: В США судят пару, которая годами истязала голодом 6 детей

В Соединённых Штатах супружеской паре предъявили обвинения в систематическом насилии и голодных пытках в отношении шестерых несовершеннолетних. Об этом сообщает The New York Post.

По данным следствия, 38-летний Кейси Кано и 35-летняя Мэри Кано с 2018 по 2022 год избивали детей ремнями, оставляя синяки и кровотечения, а также на несколько дней лишали их еды. Из-за голода, по показаниям потерпевших, им приходилось есть плесень, насекомых, собачий корм и траву.

Прокуроры также вменяют паре пренебрежение обязанностями и вовлечение несовершеннолетнего в противоправные действия. На момент происходившего детям было от одного до девяти лет, а отдельные эпизоды насилия начались ещё в младенческом возрасте.

Ранее в Петербурге суд арестовал мужчину и женщину, которых обвиняют в убийстве новорождённого ребёнка. По версии следствия, в ноябре прошлого года они почти месяц не кормили младенца — он умер от истощения и обезвоживания. Свою вину пара не признала и просила отпустить их под домашний арест. Оба уже были судимы. При этом сразу после рождения ребёнка они выкладывали в соцсетях фото, притворяясь заботливыми родителями. Всего в семье было трое детей.

Анастасия Никонорова
