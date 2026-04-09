Самый старый голубь в мире Сахарок умер в возрасте 43 лет

В США скончался голубь-долгожитель по кличке Шугар (Сахарок), проживший 43 года — это считается мировым рекордом. Об этом сообщает Oddity Central.

Птица вылупилась 23 июня 1981 года и почти всю жизнь провела рядом со своим владельцем, 77-летним Дуэйном Орендером. По его словам, питомец стал для него настоящим другом и компаньоном.

«Он был очень счастливым и всегда рядом со мной. Мы были лучшими друзьями», — делился хозяин.

Мужчина отмечал, что голубь тяжело переносил разлуку. Когда он оказался в больнице, птица почти перестала есть и просто сидела на дне клетки. Однако после возвращения владельца Сахарок обрадовался и быстро поправился.

Этот «голубиный дед» превзошёл предыдущий рекорд продолжительности жизни среди голубей более чем на 15 лет. Орендер мечтал, что Сахарок доживёт до 50 лет и планировал устроить ему праздник с любимыми угощениями — попкорном и бубликом.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве умер семнадцатилетний йоркширский терьер по кличке Себастьян. Он был старейшим представителем этой породы в столице. Питомец стал полноценным членом семьи, увидел свадьбу хозяйки и трижды встретил её из роддома.