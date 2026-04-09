В России больше любят кошек, чем собак

Более половины жителей России считают себя кошатниками, в то время как доля собачников составила 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала «Лапки LIVE», проведённого в апреле 2026 года среди 2100 человек, передаёт РИА «Новости».

Почти столько же владельцев собак (41%) мечтают брать питомца с собой на работу. С кошками на службу хотели бы ходить 29% респондентов. При этом более 35% кошатников любят наблюдать за своими любимцами через видеокамеру.

Поздравляют четвероногих с праздниками 70% собачников, среди кошатников таких лишь чуть более 30%. Социальные сети завели для собак 31% опрошенных, для кошек — 22%. О съёмках питомца в кино мечтают 38% хозяев собак и 15% владельцев кошек.

Отметим, что в сервисе «Моспитомец» ищут новый дом более 1,3 тысячи собак и 200 кошек. Все животные из городских приютов прошли ветеринарные осмотры, их социализировали, лечили, кастрировали, чипировали и привили. Чтобы выбрать питомца, можно воспользоваться фильтрами по виду, полу, цвету и пушистости, затем записаться на знакомство. После заявки из приюта перезвонят, расскажут о характере животного и уточнят, готовы ли вы его содержать. Затем можно приехать, погулять или поиграть с ним.