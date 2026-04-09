Павел Губарев: Административное дело о дискредитации армии — что известно
20 апреля 2026 года в Таганском суде Москвы должны рассмотреть протокол в отношении бывшего «народного губернатора» Донбасса Павла Губарева. Ему грозит до 50 тыс. рублей штрафа. Рассказываем о деталях дела, реакции фигуранта и контексте произошедшего.
В чём суть претензий и что грозит фигуранту?
Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении бывшего «народного губернатора» Донбасса Павла Губарева за дискредитацию ВС РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ Губареву грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.
В последнее время Губарев не скрывает своего отношения к происходящему в зоне проведения спецоперации, критикует обстановке на фронте, высказывает претензии к руководству страны, а в 2023 году вместе с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым даже организовал «Клуб рассерженных патриотов».
После этого правоохранители провели проверку на признаки экстремизма, и по её итогам в 2024 году Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы. Тогда Губарев остался на свободе, но теперь, кажется, ненадолго. 9 апреля 2026 года на одной из видеоплатформ в интервью беглому журналисту Юрию Дудю* он снова повторил, что, по его мнению, Россия — это колония Запада, а СВО — по сути «договорняк», за которым стоит общая сила, находящаяся и в Москве, и в Киеве.
Сейчас в России общественность требует признать Дудя* не только иноагентом, но также внести в список террористов и экстремистов за то, что в свои эфиры он приглашает откровенных врагов вроде Михаила Ходорковского** или российского предателя, главаря украинского РДК***, воюющего против своих сограждан Дениса Капустина****.
Информация о регистрации дела находится на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Фото © Официальный портал судов общей юрисдикции г. Москвы
Кто такой Павел Губарев и почему это дело вызвало резонанс?
Павлу Губареву 43 года, он родился в Северодонецке Ворошиловградской, позже Луганской области, а ныне Луганской Народной Республики. Широкую известность он приобрёл в 2014 году, когда на волне протестов против переворота в Киеве объявил себя «народным губернатором Донецкой области», организовал «Народное ополчение Донбасса» и занимался вопросами кадров в Народной милиции ДНР, став начальником мобилизационного управления Министерства обороны ДНР.
Губарев — выходец из простой семьи, его родители работали на местном заводе. Он получил историческое образование в университете Донецка, там изучал историю Новороссии и занимался общественной деятельностью.
Позже учился в Донецкой академии управления в 2007–2008 годах, а затем — в Харьковской национальной академии по специальности «государственное управление».
В 2014 году он принял самое активное участие в сопротивлении сторонникам переворота и тогда же был арестован по обвинению в захвате зданий, посягательстве на территориальную целостность Украины и свержении власти. В итоге Губарева обменяли на троих пленных бойцов украинской «Альфы».
В 2022 году «народный губернатор» поддержал СВО и отправился в зону боевых действий, там служил наводчиком зенитного орудия, однако довольно быстро оставил военную деятельность и уехал на юг России.
Реакция Губарева и версии произошедшего
Павел Губарев выразил удивление по поводу появления дела и заявил, что не знает, с чем связано составление протокола.
— Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю, — сообщил он РБК.
Как суд рассматривает это дело?
Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, административное дело в отношении Губарева появилось ещё 18 февраля 2026 года, однако до последнего времени лежало без движения. Первое заседание назначено лишь на 20 апреля 2026 года.
* Физлицо или организация внесены в реестр иностранных агентов.
** Внесён в реестр иностранных агентов, включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
*** Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.
**** Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.