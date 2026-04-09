9 апреля, 10:45

Пенсионерку несли к скорой на руках из-за нерасчищенного двора в Воркуте

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Прокуратура Воркуты начала проверку после сообщений о невозможности проезда скорой помощи к жилому дому. Об этом заявили в пресс-службе ведомства Республики Коми.

Поводом стала публикация в интернете, где говорилось, что медикам пришлось нести пожилую женщину на руках из-за нерасчищенного двора. Подъезд к дому оказался заблокирован снегом, что не позволило машине подъехать напрямую.

В ведомстве уточнили, что специалисты оценят работу управляющей компании, отвечающей за содержание придомовой территории. По итогам проверки будет принято решение о мерах реагирования.

Беременная женщина умерла после родов в Новочеркасске
Беременная женщина умерла после родов в Новочеркасске

Ранее в Свердловской области в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних погиб 13-летний ребёнок-инвалид Даниил. По официальной версии следствия, причиной стал несчастный случай — подросток подавился во время приёма пищи. При этом мать погибшего считает, что трагедия произошла из-за халатности сотрудников учреждения.

Александра Мышляева
