Экспедиция случайно открыла новый остров в красной зоне в Антарктике

Международная экспедиция немецкого института Альфреда Вегенера (AWI) обнаружила в море Уэдделла у берегов Антарктиды небольшой остров, который до сих пор не был нанесён ни на одну карту. Об этом сообщает портал srf.ch.

Участники научной миссии на ледоколе Polarstern, работающие в регионе с начала февраля, вынуждены были прервать исследования из-за непогоды. Они укрылись в подветренной части большого айсберга, который показался им необычно тёмным. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это суша.

Размеры неизведанного ранее географического объекта: примерно 130 метров в длину, 50 в ширину и 16 в высоту. На существующих морских картах эта точка обозначена как неисследованная опасная зона, причём с ошибкой в координатах — объект указан в полутора километрах от своего реального местоположения.

Остров пока остаётся безымянным, но вскоре это исправят в рамках официальной процедуры присвоения названий. Ожидается, что он появится на международных навигационных картах. Сам институт AWI специализируется на полярных и морских исследованиях.

Два месяца научная группа на судне DSSV Pressure Drop бороздила воды северо-западной части Тихого океана, исследуя дно на глубинах от 4534 до 9775 метров. Учёные насчитали 108 групп живых организмов, и почти всех их удалось идентифицировать. Однако одно существо озадачило не только участников экспедиции, но и мировых светил науки.