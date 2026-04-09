Актёр «Игры престолов» Майкл Патрик умер в хосписе в 35 лет

Ирландский актёр Майкл Патрик, известный по роли в шестом сезоне сериала «Игра престолов», скончался в возрасте 35 лет. Он страдал от бокового амиотрофического склероза и ушёл из жизни в хосписе. О смерти артиста сообщила его супруга Наоми Шиэн.

«Его госпитализировали 10 дней назад, за ним ухаживала невероятная команда специалистов. Он мирно скончался в окружении семьи и друзей. Словами не передать, как нам больно», — поделилась женщина.

Болезнь начала проявляться в 2022 году, а в феврале 2023-го диагноз подтвердился. Несмотря на недуг, Патрик продолжал играть в театре, передвигаясь в инвалидной коляске. За роль Ричарда III он получил престижную британскую награду The Stage Awards.

В феврале этого года актёр опубликовал последний пост, в котором объявил об отказе от трахеостомии, решив провести оставшееся время в кругу родных.

Ранее сообщалось, что актёр дубляжа Сергей Быстрицкий умер 1 апреля в возрасте 62 лет от рака. Похороны прошли в Химках. Быстрицкий был известен по работе в дубляже — его голосом говорили Мэтт Дэймон, Том Круз, Марк Уолберг и другие голливудские звезды. Он запомнился как один из самых узнаваемых мастеров озвучки.