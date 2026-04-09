Движение «Мемориал»* признано экстремистским и запрещено в России

Летом прошлого года Тверской суд Москвы удовлетворил заявление о ликвидации Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»**. Инициатива исходила от самого учредителя — соответствующее решение было принято на заседании правления. Фонд был зарегистрирован в 2013 году. В декабре 2021 года Верховный суд РФ постановил ликвидировать общество. Тогда прокуратура обвиняла организацию в «искажении памяти о Великой Отечественной войне» и создании «ложного образа СССР как террористического государства».