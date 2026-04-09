Движение «Мемориал»* признано экстремистским и запрещено в России
Обложка © РИА Новости / Мария Девахина
Верховный суд России вынес решение о признании движения «Мемориал»* экстремистской организацией, с настоящего момента деятельность данной организации будет находиться под запретом на всей территории страны.
«Верховный суд России постановил: заявление о признании Международного общественного движения «Мемориал»* экстремистской организацией — удовлетворить, запретить его деятельность на территории РФ», — говористя в решении.
Летом прошлого года Тверской суд Москвы удовлетворил заявление о ликвидации Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»**. Инициатива исходила от самого учредителя — соответствующее решение было принято на заседании правления. Фонд был зарегистрирован в 2013 году. В декабре 2021 года Верховный суд РФ постановил ликвидировать общество. Тогда прокуратура обвиняла организацию в «искажении памяти о Великой Отечественной войне» и создании «ложного образа СССР как террористического государства».
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.
*Признано экстремистской организацией, деятельность движения запрещена в России.
* *Внесено в реестр иностранных агентов и ликвидировано Верховным судом РФ.