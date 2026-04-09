Командующий группировкой «Центр» доложил Белоусову о наступлении
Генерал-полковник Валерий Солодчук, командующий группировкой войск «Центр», доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову о ходе наступательных действий. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе российского военного ведомства о ходе наступательных действий войск и характере действий противника», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что комплектование Вооружённых сил контрактниками идёт с опережением планов. По его словам, все задачи выполняются, формируются новые части и подразделения, особое внимание уделяется подготовке и слаживанию, особенно в части войск беспилотных систем.
