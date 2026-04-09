Хасбик пожертвовал на помощь родному Дагестану 4 млн рублей

Российский блогер с нетипичной внешностью Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, перечислил на помощь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана 4 миллиона рублей. Он родился в Махачкале, поэтому не стал проходить мимо беды, которая случилась с его малой родиной. Чтобы найти такую внушительную сумму пожертвования, Хасбик продал одну из своих машин Toyota Camry, которые сдаёт в аренду. Об этом сообщает Mash.

Деньги блогер отправляет через благотворительные фонды, которые закупают на них воду, провизию, медикаменты и спасательные средства, а также предметы первой необходимости для тех, кто потерял во время потопа своё жилище. Также Хасбик позвонил главе UFC Дэйне Уайту и попросил посвятить один из номерных турниров сбору денег для пострадавших в регионе.