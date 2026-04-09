Хасбик пожертвовал на помощь родному Дагестану 4 млн рублей
Хасбик в Дагестане. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fondnadejda
Российский блогер с нетипичной внешностью Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, перечислил на помощь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана 4 миллиона рублей. Он родился в Махачкале, поэтому не стал проходить мимо беды, которая случилась с его малой родиной. Чтобы найти такую внушительную сумму пожертвования, Хасбик продал одну из своих машин Toyota Camry, которые сдаёт в аренду. Об этом сообщает Mash.
Деньги блогер отправляет через благотворительные фонды, которые закупают на них воду, провизию, медикаменты и спасательные средства, а также предметы первой необходимости для тех, кто потерял во время потопа своё жилище. Также Хасбик позвонил главе UFC Дэйне Уайту и попросил посвятить один из номерных турниров сбору денег для пострадавших в регионе.
Напомним, блогер Хасбик приехал в дагестанский посёлок Мамедкала, пострадавший от паводков. Блогер, известный во всём мире благодаря своим физическим особенностям, посетил населённый пункт с бойцом ММА Мурадом Мачаевым и блогером Асланбеком Даудовым. По последним данным, жертвами наводнения в Дагестане стали 6 человек, при этом 200 жителей удалось спасти. Регион с конца марта заливают дожди, непогода стала причиной масштабных подтоплений и разрушений.
