Крестик на тумбочку: Эскортницы раскрыли тайную жизнь «страстных» россиян на Страстной неделе

Работницы сферы интимных услуг поделились наблюдениями с Life.ru о том, как православные праздники влияют на количество клиентов. Ночные жрицы сошлись во мнении, что Страстная неделя почти не отражается на потоке заказов.

«С приходом Страстной недели количество клиентов не изменилось. В нашей работе на этой неделе их не стало ни больше, ни меньше. Всё точно так же, без изменений», — заявила Ева Барабанщица.

Анастасия «Похитительница сердец» тоже рассказала, что на этой неделе не заметила спада клиентов, несмотря на православные праздники. По её словам, гораздо большее влияние на работу оказывает Рамадан, который ждут все девушки, — это самый доходный период. Также на этой неделе среди славян и православных ещё и новенькие есть, активно пишут, предлагают увидеться, познакомиться, говорит дама.

«Рамадан ждут все эскортницы, это самый сок в доходе. Православные, как мне кажется, не так углубляются в веру, поэтому мы не замечаем, что кто-то из постоянников реже ходит к нам. Казалось, что это должно влиять на походы к девушкам, но нет», — рассказала девушка.

По словам Альбы Лоран, с началом Страстной недели поток клиентов не изменился, так как не все люди верующие, а даже верующие находят свои причины для встреч. Некоторые её гости во время секса снимают крестик, полагая, что так меньше грешат.

«Бывают обвалы клиентов до прихода аванса или зарплаты. То есть это ежемесячно, ждут зарплату, после — тратят», — рассказала Лоран.

По статистике сайта, поток клиентов на Страстной неделе не уменьшился, а по сравнению с прошлым годом даже вырос, говорит Олеся Леднева. Она тоже наблюдает, как некоторые гости снимают крестики во время секса, но не исключает, что это связано просто с удобством.

«Из забавных историй лично у меня — ещё когда жила на Таганке, из окна была видна колокольня храма. Вот за все годы было пару раз, что клиент просил зашторить окно, потому что там храм (домов рядом не было). Но это крайне низкий процент от всего количества клиентов, скорее чудики», — поделилась Леднева.

Ранее Life.ru писал, что Чистый четверг в 2026 году выпадает на 9 апреля. Это один из главных дней Страстной недели, связанный с Тайной вечерей — последней трапезой Христа с учениками, на которой он омыл им ноги, разделил хлеб и вино и предсказал предательство Иуды. В народной традиции этот день связан с очищением: верующие стараются искупаться до рассвета, убирают дома, пекут куличи и красят яйца. Также существуют строгие запреты и приметы, например, на богатство.