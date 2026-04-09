У судьи из Иванова и её семьи нашли десятки квартир и участков на 40 млн рублей

На судью Арбитражного суда Ивановской области Анастасию Саландину и её близких родственников оформлено более двух десятков объектов недвижимости — квартир, жилых домов и земельных участков стоимостью около 40 млн рублей. Вся эта недвижимость была приобретена в 2021–2024 годах по цене, значительно ниже кадастровой и рыночной.

У самой судьи в собственности четыре объекта в Ивановской области. Её супруг владеет десятью объектами, на мать записано три, на отца — ещё четыре, выяснила газета «Известия».

Источник издания отметил, что это имущество, вероятно, используется в коммерческих целях, однако сведений о сдаче в аренду в декларациях нет. При этом доход Саландиной за три года (2023–2025) составил чуть более 7,7 миллиона рублей, её мужа — около 870 тысяч. Родители судьи — пенсионеры с пособием не выше 20 тысяч рублей. Проверка продолжается.

Ранее стало известно, что против судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной готовят антикоррупционный иск — документы уже переданы в прокуратуру. Решение было принято по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова.