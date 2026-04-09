9 апреля, 11:52

У судьи из Иванова и её семьи нашли десятки квартир и участков на 40 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

На судью Арбитражного суда Ивановской области Анастасию Саландину и её близких родственников оформлено более двух десятков объектов недвижимости — квартир, жилых домов и земельных участков стоимостью около 40 млн рублей. Вся эта недвижимость была приобретена в 2021–2024 годах по цене, значительно ниже кадастровой и рыночной.

У самой судьи в собственности четыре объекта в Ивановской области. Её супруг владеет десятью объектами, на мать записано три, на отца — ещё четыре, выяснила газета «Известия».

Источник издания отметил, что это имущество, вероятно, используется в коммерческих целях, однако сведений о сдаче в аренду в декларациях нет. При этом доход Саландиной за три года (2023–2025) составил чуть более 7,7 миллиона рублей, её мужа — около 870 тысяч. Родители судьи — пенсионеры с пособием не выше 20 тысяч рублей. Проверка продолжается.

Суд арестовал имущество судей Хахалевых из Краснодарского края

Ранее стало известно, что против судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной готовят антикоррупционный иск — документы уже переданы в прокуратуру. Решение было принято по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова.

BannerImage
Юрий Лысенко
