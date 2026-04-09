9 апреля, 12:04

Telega могла пропасть из российского App Store из-за негативных отзывов клиентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Альтернативный клиент мессенджера Telegram — приложение Telega — столкнулся с проблемами в российском App Store по причине огромного числа негативных отзывов, вызванных длительной авторизацией новых пользователей. Такое пояснение новым сбоям дали в самой Telege.

«В последние недели, после введения списков ожидания на авторизацию, мы ожидаемо увидели рост негативных отзывов. Этот всплеск отзывов мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store, в ближайшие часы направим им подробные разъяснения», сказано в тексте.

Там подчёркивается, что Telega планирует вернуться в App Store, устранив проблемы. Кроме того, администрация приложения уже получила запрос от Apple.

Приложение Telega: что это, кто создал и безопасно ли пользоваться клоном Telegram в России

Напомним, неофициальный клиент Telegram — Telega — исчез из AppStore. С утра 9 апреля в поиске появляется надпись «запрашиваемая страница не найдена». При этом сам Telegram стал помечать пользователей с неофициальным клиентом — рядом с их именами появилась специальная пометка. Это может снизить защищённость переписки.

Татьяна Миссуми
