С 1 мая пенсионеры получат доплаты и прибавки. Как изменятся суммы начислений перед праздниками Оглавление Какие доплаты к пенсии вырастут с 1 мая Какие доплаты к майским праздникам пенсионеры получат уже в апреле Что изменилось для пенсионеров в апреле С 1 мая сделают прибавку к пенсиям отдельным категориям пенсионеров. Кроме того, заранее сделают разовые выплаты к майским праздникам. Кого затронут изменения в начислениях пенсии? 9 апреля, 21:45 Стало известно, кому сделают прибавку к пенсии с 1 мая. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие доплаты к пенсии вырастут с 1 мая

С 1 мая пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии, которую получают представители определённых профессий. Эта доплата постоянно меняется. Причём планово. Одна из дат перерасчёта как раз 1 мая.

— Затронет пересчёт бывших членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Они получают доплату к страховой пенсии по старости за вредные и тяжёлые условия труда. Сумма выплат у всех разная. Зависит она от суммы взносов по дополнительным тарифам и от пеней и штрафов, которые фактически поступили в бюджет СФР в предыдущем квартале от организаций, где трудятся лётчики и шахтёры. Именно поэтому ежеквартально пересчитывают и доплату к пенсии, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, у каждого получателя доплата высчитывается индивидуально. Она зависит от многих факторов. Среди них среднемесячный заработок и продолжительность специального стажа. Очень важно, чтобы человек ушёл на пенсию именно с той должности, которая даёт право на доплату.

Какие доплаты к майским праздникам пенсионеры получат уже в апреле

Ежегодную выплату к 9 Мая Социальный фонд начал перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны уже в апреле. Каждому ветерану деньги переведут банками и почтой по своему графику. Выплата составляет 10 тыс. рублей. Её получают те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях ВОВ.

— Ни самим ветеранам, ни их близким не надо никуда обращаться или подавать какие-либо заявления. Выплату беззаявительно перечислят в апреле или мае на основании данных, имеющихся у Социального фонда. Уже проведена вся предварительная работа по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций, — пояснили в СФР.

Также стоит отметить, что часть пенсий за май переведут досрочно. В апреле выплаты получат те, кому деньги перечисляют через банк. Изменение сроков получения пенсий связано с майскими праздниками. Так происходит каждый год. Людям, которые получают пенсии в первые дни мая, выплаты приходят заранее.

Что изменилось для пенсионеров в апреле

Стоит отметить, что Постановлением Правительства РФ от 02.04.2026 № 365 внесены поправки в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026–2028 годы. Документ вступил в силу 6 апреля 2026 года. Внесённые изменения затронут и пенсионеров.

Среди значимых изменений — порядок записи через «Госуслуги». Сейчас прямо предусмотрена возможность записаться на приём к врачу и на необходимые исследования через федеральный или региональный портал госуслуг на дату, которая выходит за пределы установленных сроков ожидания медицинской помощи. В результате пациент может спланировать визит к врачу на удобное время. Больше нет необходимости подстраиваться только под ближайшие свободные окна.

Авторы Нина Важдаева