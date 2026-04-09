Неделя в куполах и битва за выживание: Россия анонсировала первые Международные космические игры

В Национальном центре «Россия» в рамках Недели космоса состоялась презентация концепции первых Международных космических игр (МКИ). Уникальные соревнования для талантливых молодых инженеров, которые в формате симуляции освоения планет Солнечной системы пройдут в России летом 2026 года, соберут национальные студенческие сборные стран СНГ, ШОС и БРИКС+.

Впервые соревнования развернутся в формате полноценной космической миссии, главной целью которой станет создание автономного поселения на одной из планет. Участникам предстоит на протяжении недели жить и работать на закрытом полигоне в высокотехнологичных куполах. Им нужно будет не только обеспечивать экипаж энергией и кислородом, но и выполнять научные задачи, а также оперативно реагировать на внештатные ситуации в условиях ограниченных ресурсов и жёсткого временного давления.

Организаторы представили на форуме макет будущего космического поселения: несколько автономных куполов, соединённых герметичными переходами. Такая конструкция демонстрирует принцип модульного расширения базы и замкнутого цикла жизнеобеспечения.

Каждая национальная сборная будет состоять из пяти специалистов: бортинженера, программиста беспилотных систем, исследователя, специалиста по связи с Центром управления полётами и инженера по коммуникациям между куполами и дронами. Среди задач — проектирование биоферм, рециклинг воды, создание автономных энергоконтуров, обслуживание и настройка космических роверов. Каждое принятое решение напрямую повлияет на «выживаемость» команды и жизнеспособность всего поселения. Наземную поддержку будут обеспечивать удалённые лаборатории.

Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Кадры для космоса» (нацпроект по космосу) при координации Минобрнауки России и госкорпорации «Роскосмос». Оператором игр выступает НИУ ВШЭ при методической поддержке проектного офиса Национальной технологической олимпиады (НТО) и Кружкового движения НТИ.

«Участники первых Международных космических игр погрузятся в режим инженерного реагирования на реальные вызовы в условиях ограниченных ресурсов, временного давления и высокой технологической неопределённости. Перед ними будут стоять задачи и вызовы, актуальные как для космоса, так и для Земли», — подчеркнула куратор федерального проекта «Кадры для космоса», заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Проректор НИУ ВШЭ и лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов отметил, что организаторы намерены превратить игры в настоящее реалити-шоу.

«Перед нами стоит задача превратить инженерные соревнования, которые в этом году впервые развернутся в России, в настоящее реалити-шоу с онлайн-трансляциями из куполов, за которыми будут следить и болеть страны – участницы игр и вся планета», — отметил Земцов.

Отработка технологии МКИ уже началась: с 10 по 12 апреля инновационная школа «СКОЛКА» совместно с НИУ ВШЭ проведёт в Москве Космические игры для школьников «МАРС-2045». Старшеклассникам предстоит решать инженерные задачи по модели МКИ: смоделировать создание поселения на другой планете, запустить высокотехнологичный купол и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения.

В честь 65-летия полёта Юрия Гагарина радио Sputnik и ON Медиа также представили проект «Первые среди звёзд» — цикл из девяти видеоподкастов об истории отечественной космонавтики: от зарождения советской программы до технических прорывов и подготовки первых космонавтов. В роли ведущих выступили Ольга Любимова, Анна Цивилёва, Мария Захарова, Дмитрий Киселёв, Геннадий Красников, Олег Кононенко и Сергей Кудь-Сверчков.