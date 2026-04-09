Обыски прошли в Конфедерации труда России и членских организациях

В Конфедерации труда России и её членских организациях силовики провели обыски, речь идёт о московском представительстве. Об этом сообщает Baza. Ранее сотрудники объединения пожаловались, что руководство занимается растратой и присвоением денег, которые должны были пойти на гуманитарную помощь бойцам ВС РФ.

Обыски в Конфедерации труда России.

По итогам проверки установлено, что подразделения Армии России, которым предполагалось отправить помощь, так ничего не получили. А средства на свои нужды пустило руководство. Кроме того, обыски прошли и в офисе Российского профессионального союза моряков (РПСМ), который подозревают в работе с International Transport Workers Federation (ITF)*. Предположительно, последняя организация блокировала российские корабли в зарубежных портах, а деньги из членских взносов, среди которых были и РПСМ, отправлялись на счета ВСУ.

Президент Конфедерации труда России — Борис Кравченко, именно он фигурирует на видео. Организация была учреждена в 1995 году и объединила 14 общероссийских и межрегиональных членских организаций.

Ранее в Москве суд вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Олега Васенина, который обвиняется в хищении средств из госбюджета. Теперь экс-чиновник проведёт ближайшие 6 лет в тюрьме.

