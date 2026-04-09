«Хороший мальчик» на службе: Как вести себя при встрече с поисковой собакой в лесу

Спасательные сообщества после трагедии с поисковыми собаками отряда «ЛизаАлерт» напомнили правила поведения при встрече с хвостатыми помощниками в лесу. Соответствующие рекомендации распространил телеграм-канал DogfriendlyMap.ru.

Такие животные могут находиться как на тренировке, так и выполнять реальную задачу по поиску пропавших людей. Если человек не терялся, ему следует просто продолжить движение, не останавливаться, не пытаться контактировать и не привлекать внимание — собака сама уйдёт дальше. Если же человек заблудился, велика вероятность, что перед ним именно спасатель, который приведёт помощь.

Поисковые собаки обучены находить людей и обозначать их местоположение. Чаще всего они остаются рядом и громко лают, привлекая внимание волонтёров, либо могут отбежать к проводнику и вернуться с ним обратно.

Эксперты подчёркивают, что такие животные не проявляют агрессии, не кусают и не представляют опасности. Их можно узнать по яркой экипировке, банданам или наличию специального оборудования, включая трекеры.

Особое внимание уделяется тому, чего делать нельзя. Не следует кричать, отгонять животное или пытаться его отвлечь, так как это мешает работе. Также не рекомендуется резко вставать, если человек сидит или лежит, поскольку в этом случае собака может прекратить обозначение и уйти дальше.

Если человек боится, ему советуют сохранять неподвижность до появления спасателей. В случае, если животное случайно спугнули, рекомендуется звать на помощь, так как поисковая группа находится поблизости.

Напомним, в Ленинградской области во время тренировки были застрелены две поисковые собаки отряда «ЛизаАлерт». Кинолог отпустила животных для выполнения задания в лесу, после чего услышала выстрелы и не смогла их дозваться. Позже она обнаружила тела с огнестрельными ранениями.