«Это наш дедушка»: Родные спустя 84 года получили весточку о погибшем в концлагере красноармейце

Сотрудники Музея Победы разыскали родственников советского военнопленного из Свердловской области, погибшего в фашистском концлагере в 1942 году. Помог в этом Центр сохранения памяти о советских военнопленных, созданный в Красногорском филиале музея.

Речь идёт о красноармейце Илье Григорьевиче Толмачеве 1912 года рождения, уроженце села Толмачёво. До войны он работал учителем, затем был призван в армию и стал политруком. В Великую Отечественную служил в 295-м пехотном полку. В октябре 1941 года под Старицей попал в плен и умер в лагере Шталаг IV (Цайтхайн) ровно через год.

Внучка погибшего — Лидия — рассказала, что никогда не слышала в семье разговоров о брате своего дедушки. Родственницу нашли через соцсети, и другой член семьи подтвердил, что найденный воин — действительно их предок. Теперь семья намерена бережно хранить память о герое.

«Я никогда не слышала, чтобы велись разговоры о брате моего дедушки Георгия Григорьевича. И вот совсем недавно ко мне обратились с вопросом, кем мне приходится Илья Григорьевич. Вроде фамилия совпадает и отчество. Через соцсети мне удалось найти еще одного нашего родственника, который подтвердил, что это действительно наш дедушка», — призналась Лидия Толмачёва.

