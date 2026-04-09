9 апреля, 12:41

Шестеро сбежавших из поезда в Чувашии оказались не зэками, а дезертирами

Обложка © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Шестеро человек, сбежавших накануне из поезда в Чувашии, не были заключёнными: по данным источника Life.ru, все они ранее заключили контракт с Минобороны РФ и ехали в обычном вагоне, а не в суперохраняемом спецвагоне ФСИН.

Поэтому они смогли покинуть поезд во время короткой остановки и скрыться. Таким образом, сейчас они считаются дезертирами. Их поиски продолжаются.

Зеков – беглецов из спецвагона в Чувашии ищут по ориентировкам с тапочками

Напомним, накануне сообщалось, что шестеро заключенных сбежали во время остановки поезда в Чувашии. Мужчин ищут после побега из поезда Томск — Адлер. Как утверждается, они выскочили во время двухминутной остановки в посёлке Ибреси и скрылись. При этом ФСИН России опровергла сообщения о побеге заключенных из специального вагона.

