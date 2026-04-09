Германия выделит €10 млн на экскурсии школьников в бывшие концлагеря

Правительство Германии направит €10 млн на программу увеличения числа школьных экскурсий в бывшие нацистские концлагеря. Об этом сообщает The Daily Mirror. Инициатива рассчитана на пять лет и реализуется при поддержке фонда Bethe Foundation. Подростков планируют отправлять в Аушвиц, Треблинку и Собибор.

Министр по делам семьи Карин Прин заявила, что такие поездки необходимы из-за сокращения числа очевидцев событий. По её словам, личное посещение помогает молодёжи осознать масштаб трагедии. С 2010 года в подобных экскурсиях приняли участие более 40 тысяч школьников. Теперь власти намерены увеличить ежегодное число участников до 12 тысяч.

«Посещение концентрационного лагеря само по себе не делает человека антифашистом или демократом», — отметила Прин, добавив, что важно понимать, как происходила деградация общества и лишение прав людей.

Министр также подчеркнула, что террор развивался постепенно. По её словам, он начинался с дегуманизации и ограничения прав, а не сразу с лагерей.

