Лихачёв заверил, что специалисты из России вернутся на АЭС «Бушер» в случае мира
Российские специалисты смогут вернуться на АЭС «Бушер», когда в Иране восстановится безопасность после прекращения боевых действий, начатых США и Израилем. Об этом рассказал журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
«Пока живём в этой схеме продолжения эвакуационной работы (по вывозу российских работников с АЭС «Бушер» в РФ. — Прим. Life.ru). Но при однозначных сигналах о переходе к мирному процессу, восстановлении безопасной работы как на действующем блоке, так и на стройке, конечно, мы людей туда вернём», — отметил он.
Лихачёв добавил, что представители атомной отрасли Ирана уже обратились к «Росатому» с просьбой как можно скорее вернуться к проекту по возведению новых блоков на станции, а это внушает оптимизм и подтверждает, что иранские власти не намерены сдаваться и продолжат развивать свою страну.
Ранее Тегеран заявил, что радиоактивные последствия атак на АЭС «Бушер» уничтожат жизнь в столицах стран Персидского залива, а не только на иранской территории. США и Израиль уже четырежды бомбардировали атомную станцию. Тегеран напомнил, что Запад возмущался боями рядом с Запорожской АЭС на Украине, но почему-то молчит об ударах по «Бушеру». Известно, что во время американо-израильского удара по территории станции погиб один из работников. Основная фаза эвакуации сотрудников с атомной электростанции началась 4 апреля.
