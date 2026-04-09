Лихачёв заверил, что специалисты из России вернутся на АЭС «Бушер» в случае мира

Российские специалисты смогут вернуться на АЭС «Бушер», когда в Иране восстановится безопасность после прекращения боевых действий, начатых США и Израилем. Об этом рассказал журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Лихачёв добавил, что представители атомной отрасли Ирана уже обратились к «Росатому» с просьбой как можно скорее вернуться к проекту по возведению новых блоков на станции, а это внушает оптимизм и подтверждает, что иранские власти не намерены сдаваться и продолжат развивать свою страну.