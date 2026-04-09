9 апреля, 13:14

Погибшего при спасении детей во время атаки на Запорожье наградят посмертно

Обложка © Telegram / Запорожский Телеграф

Обложка © Telegram / Запорожский Телеграф

Первого заместителя главы администрации Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко представят к ордену Мужества посмертно. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, Александр Олегович Резниченко будет посмертно представлен к государственной награде — ордену Мужества», — заявил Балицкий.

Стены раскурочены, везде осколки: Последствия удара ВСУ по школе на Запорожье сняли на видео
Напомним, школу в Великой Знаменке Запорожской области обстреляла украинская артиллерия прямо во время уроков. Пострадали минимум 5 детей. Дрон ВСУ также атаковал скорую, прибывшую к раненым. При эвакуации детей осколком был убит замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко.

Александра Мышляева
